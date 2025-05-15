Правительство удвоило финансирование IT-ипотеки в 2025 году

Правительство России выделило дополнительно 61 млрд руб. на IT-ипотеку.

"В текущем году на поддержку программы льготной ипотеки из федерального бюджета уже было направлено около 59 млрд руб. Сегодня на заседании правительства было принято решение выделить еще почти 61 млрд руб.", - сообщил председатель правительства Михаил Мишустин.

Он добавил, что всего с момента старта программы (в 2022 году) порядка 84 тыс. сотрудников IT-отрасли получили кредит.

IT-ипотека предусматривает ставку до 6% годовых, работу в аккредитованной IT-компании, возраст до 50 лет. Лимит стоимости недвижимости – 9 млн руб.