В Пермском районе мужчина получил девять лет колонии строгого режима за убийство 25-летней давности

В Пермском районе мужчина получил девять лет колонии строгого режима за убийство 25-летней давности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления СКР по Пермскому краю.

Суд признал 49-летнего мужчину виновным по п.п. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений. Уголовное дело было выделено в отдельное производство в конце 1999 года и приостановлено за недосказанностью причастности лица к совершению преступления. Получить доказательства удалось спустя 25 лет. Под тяжестью неопровержимых доказательств подсудимый признал вину и дал показания.

Установлено, что в конце августа 1999 года подсудимый узнал у своего друга, что тот взял у общего знакомого в долг 40 тыс. руб., которые не планировал отдавать. Когда знакомый потребовал вернуть деньги, обвиняемый и его друг решили убить займодавца. Они обманули знакомого и вывезли его в Пермский район и задушили ремнем безопасности, после выбросили тело в канаву. При этом, подсудимый, чтобы его знакомый наверняка умер - ударил его топором по голове.

Второй фигурант преступления был осужден в 2000 году.