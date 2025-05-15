Гособвинение потребовало для создателей уникального источника питания 6,5 - 7 лет

Гособвинение потребовало для четверых фигурантов уголовного дела о хищении свыше 150 млн руб. у "Роскосмоса" от шести с половиной до семи лет заключения.

По мнению стороны обвинения, бывшие руководители "Центра перспективных технологий и аппаратуры" (ЦПТА), взявшиеся создать в рамах госконтракта мощную батарею для военно-космической отрасти, имитировали выполнение работ, использовав более раннюю разработку, а деньги украли.

"Представитель "Роскосмоса" в суде так и не смог внятно ответить на вопрос о том, был ли причинен ущерб", - сказал адвокат одного из фигурантов Евгений Скрипилев.

Приговор огласят 2 июня, пишет "Ъ".