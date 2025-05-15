Бывшего замглавы свердловского "Оператора электронного правительства" оставили в СИЗО

Свердловский областной суд оставил под стражей бывшего заместителя главы регионального "Оператора электронного правительства" Сергея Леднева.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, Леднев был арестован 18 апреля по решению Ленинского районного суда Екатеринбурга. Его обвиняют по двум статьям УК РФ: "Злоупотребление должностными полномочиями" и "Получение взятки в крупном размере". Он был заключен под стражу до 14 июня 2025 года включительно.

Однако защита подала апелляционную жалобу на арест. Заслушав выступления самого обвиняемого, его адвоката и прокурора, областной суд оставил апелляцию без удовлетворения. Сергей Леднев останется в СИЗО. Какие-либо подробности дела в суде не разглашают.

Ранее Леднев занимал должность замдиректора Центра цифровой трансформации здравоохранения. В то время велись работы по созданию единой системы "Здравоохранение Свердловской области".