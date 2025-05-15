Утратил доверие: на Урале досрочно прекращены полномочия председателя думы

На Среднем Урале досрочно прекращены полномочия председателя местной думы. На этом настояла прокуратура.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, проверка показала, что один из депутатов думы Слободо-Туринского сельского поселения, с 2023 года занимавший пост ее председателя, в нарушение закона руководил коммерческой организацией. Более того, на основании охотхозяйственных соглашений с региональным министерством природных ресурсов и экологии данной организации в аренду были переданы земельные и лесные участки, а также право на добычу охотничьих ресурсов в границах угодий с правом выдачи разрешений.

И хотя председатель думы официально снял с себя полномочия генерального директора и вышел из состава учредителей, проверка показала, что фактически он продолжил управлять организацией и извлекать доход. Это не было отражено в его декларации за 2023 год.

Прокуратура потребовала устранить нарушения закона. По решению думы сельского поселения полномочия председателя были досрочно прекращены в связи с утратой доверия.