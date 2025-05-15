15 Мая 2025
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Образование В России Донецкая Народная Республика
Фото: Накануне.RU

В ДНР средняя зарплата учителей составила всего 55 тыс. за всю нагрузку

Средняя зарплата учителей в ДНР на 1 апреля 2025 года составила всего 55,6 тыс. рублей. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на Министерство образования и науки региона.
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Почти за полтора года она увеличилась на 6,5 тыс. рублей, или на 15%, что намного меньше реальной инфляции. При этом средняя зарплата после вычета налогов составляет всего 48 тыс. и соответствует всей нагрузке. То есть в расчете на ставку, с учетом надбавок, она составляет лишь около 30 тыс. рублей на руки. Это примерно совпадает с зарплатой учителя в опубликованных вакансиях, которая чаще всего предлагается на уровне 25-30 тыс.

В этих условиях сообщается о дефиците учителей в Донецке и других городах региона. Наибольшая нехватка учителей наблюдается по русскому языку и литературе, математике, истории, физике, химии, биологии, английскому языку, физкультуре, труду, информатике, географии, а также по учителям начальных классов. То есть "наибольшая нехватка" фактически по всем предметам. Сколько именно не хватает учителей и на сколько в среднем работают имеющиеся учителя, не сообщается.

Ситуацию с кадрами планируется улучшить за счет целевого обучения и реализации программы "Земский учитель". Однако это мизерные цифры, которые ни на что не способны повлиять. Так, в России в 2025/26 учебном году педвузам выделена квота свыше 8 тыс. мест на обучение по целевым договорам, по плану более 6 тысяч мест должны быть заняты, говорил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Это на всю страну при дефиците в сотни тысяч учителей. По земским учителям итоги еще более плачевные. Программа была запущена в 2020 году, но за пять лет для работы на селе и в малых городах в них переехали всего 6,3 тыс. учителей. В ДНР в села региона удалось привлечь аж четырех учителей. В планах на год - еще трое. Эти смехотворные цифры невозможно обсуждать всерьез.

Повысить учителям зарплату у властей ДНР планов нет.

Теги: учителя, зарплата


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