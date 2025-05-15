В Тюменской области двух религиозных деятелей будут судить за оправдание терроризма

В Тюменской области перед судом предстанут два религиозных деятеля.

Их обвиняют в публичном оправдании терроризма и склонении к участию в террористической деятельности и ряде других преступлений, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

По версии следствия, с января 2012 по январь 2023 года фигуранты оправдывали действия террористической организации во время проведения молитв. Также они склонили к участию в терактах на территории другого государства несколько человек.

Один из обвиняемых в мессенджере публиковал проповеди, в которых были признаки пропаганды терроризма. Это подтвердила психолого-лингвистическая экспертиза.

Также фигуранты склоняли верующих к сбору средств на финансирование террористов одной международной террористической организации.

Следствием проведен значительный объем работы. Уголовные дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.