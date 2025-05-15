Глава Астраханской области провел рабочие встречи со спикерами Совета Федерации и Госдумы

В столице прошла встреча спикера Госдумы Вячеслава Володина и губернатора Астраханской области, главы комиссии Госсовета Игоря Бабушкина. Они обсудили вопросы совершенствования комплексной системы поддержки участников СВО и членов их семей.

Напомним, с марта этого года по решению Президента России Владимира Путина губернатор Астраханской области возглавляет комиссию Госсовета РФ по вопросам поддержки ветеранов боевых действий — участников СВО и членов их семей.

Вячеслав Володин в ходе рабочей встречи отметил, что депутаты постоянно ищут новые решения, которые позволяют обеспечить военнослужащих и их родных всем необходимым. Глава региона поблагодарил председателя Госдумы за помощь в законодательной поддержке этих вопросов. За три года российский парламент принял около 130 законов, касающихся помощи ветеранам СВО и их адаптации к мирной жизни.

«Нам предстоит большая работа, но уже сейчас, на этапе сбора предложений мы понимаем, что многие из них потребуют серьёзных изменений в законодательстве. Поэтому опыт парламентариев очень важен и необходим для решения задач, поставленных главой государства перед комиссией Госсовета», – сообщил Игорь Бабушкин.

А накануне, 14 мая, Игорь Бабушкин встретился с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Темой стало повышение эффективности взаимодействия Комиссии Государственного Совета Российской Федерации по вопросам поддержки ветеранов боевых действий - участников специальной военной операции и членов их семей с законодательной ветвью власти в решении проблемных вопросов.

Валентина Матвиенко отметила, что в настоящее время создана солидная законодательная база, касающаяся гарантий, выплат и льгот участникам СВО и их родным.

«Вместе с тем, вопросы остаются. Будем направлять вам свои предложения. Ждем предложения и от вас. Для оперативного принятия решений нужно наладить межведомственное взаимодействие на всех уровнях», – подчеркнула председатель Совета Федерации.

«В адрес комиссии и от регионов, и от самих участников СВО поступают многочисленные предложения, которые требуют не только проработки органами исполнительной власти, но зачастую серьёзных изменений в законодательстве. В свою очередь, обе палаты парламента, каждый депутат и сенатор накопили огромный опыт общения с участниками СВО и членами их семей. Парламентарии выражают чаяния всей страны, каждого региона, каждого избирателя, нам важно их квалифицированное мнение, их предложения для успешного выполнения задач, которые перед нашей комиссией поставил Президент», - сообщил Игорь Бабушкин.