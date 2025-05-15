В России могут ввести обязательную маркировку контента в видеоиграх

В Госдуме высказались за обязательную маркировку контента в видеоиграх. Она будет информировать пользователя о присутствии в них элементов жестокости, паники, нецензурной брани.

Решение принял комитет Госдумы по экономической политике. В его заключении также говорится о целесообразности более льготных условий предоставления мер поддержки для разработчиков обучающих образовательных программ, видеоигр для обучения детей дошкольного возраста, младших школьников и так далее, пишет ТАСС.

Ранее руководитель продуктового маркетинга b2b Авито.Работы Николай Симбирцев счёл, что привлечь нигде не работающую молодежь на работу можно через информирование в видеоиграх.

"Мы стараемся их привлекать там, где они обитают. Любой опыт, даже в компьютерных играх, важен. У нас в 2024 году прошла рекламная кампания, где мы размещали рекламу внутри таких игр. Мы говорили, что после игры можно выйти на подработку", - сказал Николай Симбирцев, отвечая на вопрос Накануне.RU на полях Чемпионата розничных профессий, который проходил на ВДНХ в Москве.