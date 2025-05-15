Актуальные итоги субботников на Вологодчине - 53 общественных пространства привели в порядок

При поддержке Минстроя России во всех муниципалитетах Вологодской области прошла большая уборка территорий, благоустроенных по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», а также участвующих в конкурсе проектов благоустройства на 2026 год.

«В рамках Всероссийского субботника убрали общественные территории от мусора, высадили деревья, отремонтировали и покрасили скамейки, ограждения, кашпо и прочие МАФы. В мероприятиях приняли участие сотни жителей районов, округов, Вологды и Череповца. Благодарю каждого, кто внес свой вклад в создание комфортных и благоприятных условий для жизни на городских и сельских территориях. Вместе делаем наш регион лучше», – сказал Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

В областной столице Всероссийский субботник прошел в Парке Евковка, а в Череповце – в Архангельском сквере, которые ранее были благоустроены по проекту «Формирование комфортной городской среды».

В Соколе привели в порядок территорию Пионерского сквера, в Великом Устюге – парк Мира, а в Вытегорском районе – проспект Ленина и улицу Архангельский тракт в районном центре и территорию у памятника Герою Советского Союза А.М. Сергееву в селе Анненский мост.

В Кириллове площадками для проведения Всероссийского субботника стали улица Гостинодворская и прилегающие к ней городская площадь с центральным парком и территория, вынесенная на голосование, – зона у местной поликлиники. Устюжна организовала субботник на Аллее Ветеранов, а Тотьма – в парке Вахрушева, сквере у Поклонного креста и на территории в сквере Борцов за свободу.

Все эти муниципалитеты принимают участие во Всероссийском онлайн-голосовании за объекты благоустройства на 2026 год в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни».

На их площадках работали волонтеры, которые помогали жителям выбрать общественные территории, требующие обновления в первоочередном порядке. Напомним, что сделать это можно до 12 июня на сайте.

«Сейчас на Вологодчине продолжается областной весенний субботник. Он стартовал 1 апреля и продлится до 31 мая. По промежуточным итогам двухмесячника уже привели в порядок более 4,5 тысяч локаций, вывезли порядка 9,5 тонн мусора, отремонтировали свыше 500 МАФов и посадили почти 500 новых деревьев. К этим мероприятиям присоединились почти 50 тысяч наших земляков», – добавил Георгий Филимонов.