Актуальные итоги субботников на Вологодчине - 53 общественных пространства привели в порядок

15 Мая 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Трамп выдвинул требование Киеву

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество Вологодская область
Фото: t.me/filimonov_official

Актуальные итоги субботников на Вологодчине - 53 общественных пространства привели в порядок

При поддержке Минстроя России во всех муниципалитетах Вологодской области прошла большая уборка территорий, благоустроенных по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», а также участвующих в конкурсе проектов благоустройства на 2026 год.

«В рамках Всероссийского субботника убрали общественные территории от мусора, высадили деревья, отремонтировали и покрасили скамейки, ограждения, кашпо и прочие МАФы. В мероприятиях приняли участие сотни жителей районов, округов, Вологды и Череповца. Благодарю каждого, кто внес свой вклад в создание комфортных и благоприятных условий для жизни на городских и сельских территориях. Вместе делаем наш регион лучше», – сказал Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

В областной столице Всероссийский субботник прошел в Парке Евковка, а в Череповце – в Архангельском сквере, которые ранее были благоустроены по проекту «Формирование комфортной городской среды».

В Соколе привели в порядок территорию Пионерского сквера, в Великом Устюге – парк Мира, а в Вытегорском районе – проспект Ленина и улицу Архангельский тракт в районном центре и территорию у памятника Герою Советского Союза А.М. Сергееву в селе Анненский мост.

В Кириллове площадками для проведения Всероссийского субботника стали улица Гостинодворская и прилегающие к ней городская площадь с центральным парком и территория, вынесенная на голосование, – зона у местной поликлиники. Устюжна организовала субботник на Аллее Ветеранов, а Тотьма – в парке Вахрушева, сквере у Поклонного креста и на территории в сквере Борцов за свободу.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

Все эти муниципалитеты принимают участие во Всероссийском онлайн-голосовании за объекты благоустройства на 2026 год в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни».

На их площадках работали волонтеры, которые помогали жителям выбрать общественные территории, требующие обновления в первоочередном порядке. Напомним, что сделать это можно до 12 июня на сайте.

«Сейчас на Вологодчине продолжается областной весенний субботник. Он стартовал 1 апреля и продлится до 31 мая. По промежуточным итогам двухмесячника уже привели в порядок более 4,5 тысяч локаций, вывезли порядка 9,5 тонн мусора, отремонтировали свыше 500 МАФов и посадили почти 500 новых деревьев. К этим мероприятиям присоединились почти 50 тысяч наших земляков», – добавил Георгий Филимонов.

Теги: георгий филимонов, благоустройство, субботник,


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети