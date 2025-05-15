Фигурист Авербух попытался оправдаться за слова о "15-летней женщине"

Российский фигурист Илья Авербух (51 год) извинился за свои высказывания о своей нынешней супруге, актрисе Елизавете Арзамасовой (30 лет). Его слова об обстоятельствах знакомства с юной Елизаветой в интервью Ксении Собчак вызвали широкий резонанс, резонное возмущение и вполне обоснованные подозрения о возможном нарушении Уголовного кодекса.

В интервью фигурист заявил, что в момент их знакомства Елизавете было 15 лет (Илье было 37) и он уже не считал ее ребенком, потому что "у неё уже всё было" и она была "женщиной". Авербух и Арзамасова поженились спустя 10 лет.

Неудачно попытавшись отбиться от журналистов, Авербух решил записать видео с покаянием за неосторожные слова о 15-летнем ребенке. Фигурист назвал свои слова "безответственной глупостью".

"В интервью я сказал, что 15 лет — это уже не ребенок, что это женщина, и у нее все было. Скажу честно, я не представлял, насколько опасной может быть даже одна фраза, если она звучит без точных рамок и ответственности. Я сказал безответственную глупость. Хочу пояснить, что я имел в виду, и главное — что я не имел в виду", - сказал фигурист.

"В первую очередь, я, конечно, не имел в виду никакого сексуального подтекста. Вы знаете наши отношения с Лизой. И представить себе, что я вот так ненароком затрагиваю такие темы… Это абсолютно недопустимо. Я говорил неудачно, но хотел сказать о личностной сформированности Лизы на тот момент. Что в 15 лет она уже была интересной, самостоятельной, красивой, умела много работать, трудиться, ставить цели. Именно так я должен был отвечать. И говоря про "женщину в 15 лет" я все‑таки имел в виду не человека, а — как бы это криво ни звучало — участника шоу, который сможет транслировать какие‑то чувства и эмоции на льду. У нее уже был большой актерский опыт, большая узнаваемость, большая популярность, умение перевоплощаться", - попытался оправдаться Авербух.

"Снова и снова прокручиваю этот ответ — как это все возникло. Возможно, это возникло как реакция на то, что, когда мы начали встречаться с Лизой, нас много пинали в сети из‑за разницы в возрасте и так далее. Все всё знают. Но это не снимает с меня ответственности. Это моя ответственность и моя очень большая ошибка", - заключает спортсмен.