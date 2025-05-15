По факту нападения собак на жительницу Нижневартовска возбуждено уголовное дело

По факту нападения собак на жительницу Нижневартовска возбуждено уголовное дело, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СК РФ по Югре.

По результатам проверки, проведенной по сообщению СМИ о нападении стаи собак на многодетную жительницу Нижневартовска, следственным отделом по городу Нижневартовску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность).

В ходе следствия будут установлены все обстоятельства произошедшего, будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за организацию в городе Нижневартовске работы по отлову собак, не имеющих владельцев. По уголовному делу проводятся следственные действия.