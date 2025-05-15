"Екатеринбурггаз" на несколько дней закроет движение в поселке Совхозном

С 27 по 30 мая специалисты АО "Екатеринбурггаз" закроют движение транспорта в поселке Совхозном. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга.

Речь идет об участке в районе дома №25 на улице Полковой. В этот период будут проведены работы по строительству газопровода.

На месте установят дорожные знаки и указатели, объехать закрытый участок можно будет по улицам Мостовой – Предельной – Полковой. При этом, маршруты общественного транспорта останутся прежними.

Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут с помощью информационной карты, где отображаются все актуальные данные по поводу дорожных работ и перекрытий.