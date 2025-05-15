В Госдуме предложили заблокировать Википедию

В Госдуме предложили заблокировать Википедию.

"Надо ставить вопрос о блокировке Википедии. Там враждебная трактовка нашей истории. Мириться с этим конечно нельзя. То ли воли политической не хватает, то ли информационных ресурсов не хватает, которые бы были созданы в нашей страны", - заявила председатель комитета ГД по делам семьи, детей и женщин Нина Останина.

Она не назвала отечественные ресурсы, которые могли бы заменить Википедию, сравнимые по объему статей с этой энциклопедией.