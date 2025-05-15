Трамп: "Зачем Путину ехать в Стамбул, если я не еду?"

Президент США Дональд Трамп готов прилететь в Стамбул в пятницу,16 мая, и при необходимости участвовать в переговорах по урегулированию украинского конфликта.

Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что американский президент открыт для любого механизма решения конфликта.

Трамп нашел логичным тот факт, что сегодня президент России Владимир Путин не прилетел в Стамбул на переговоры с украинской делегацией.

"Зачем ему [Путину] ехать, если я не еду?" – ответил президент на вопрос о том, разочарован ли он отсутствием российского коллеги в Турции сегодня.

"Я не думал, что Путин может поехать, если меня там нет", - добавил Трамп.