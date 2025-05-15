В начале года интернет-торговля в России выросла на 36%

В начале года в России на 36% вырос объем интернет-торговли – до 2,6 трлн руб. Максимальный прирост показала Чечня – там оборот вырос на 162%, посчитали в Ассоциации компаний интернет-торговли.

По подсчетам экспертов, 97% оборота приходится на покупки в интернет-магазинах и на маркетплейсах.

И также увеличилась доля интернет-торговли в общем объеме розничной торговли – до 18,3%.