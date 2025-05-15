15 Мая 2025
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Общество Оренбургская область
Фото: t.me/pool_56

Евгений Солнцев в Кваркенском и Адамовском районах Оренбуржья проинспектировал ход обновления соцобъектов

Накануне врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев побывал с рабочим визитом в Кваркенском и Адамовском районах Оренбуржья. 

В Кваркенском районе Евгений Солнцев посетил одну из школ в районном центре.

Здание построено более 50 лет назад. Последний капремонт проводился в 2014 году. В настоящее время здесь учатся 512 детей, работают 36 педагогов. Школа участвует в федеральных проектах. С 2021 года действует Центр образования «Точка роста» естественно-научной и технологической направленностей, созданный по федеральному проекту «Современная школа». После запуска «Точки роста» в Кваркено на 5 % увеличилось число выпускников, выбирающих на ЕГЭ биологию и химию, улучшились результаты единого госэкзамена по этим предметам. 

(2025)|Фото: t.me/pool_56

По федеральному проекту «Цифровая образовательная среда» Кваркенская средняя школа получила 39 единиц оборудования: ноутбуки для педагогов и учеников, интерактивные панели. По программе «Земский учитель» в школе пятый год работает учитель русского языка и литературы. Среди актуальных вопросов – улучшение материально-технического оснащения, обновление библиотечного фонда учебной литературы, проведение неотложных ремонтных работ. На капитальный ремонт кровли здания выделено более 9,3 млн рублей. 

В разговоре с Евгением Солнцевым директор Красноярской школы Лариса Шкатова обратила внимание на изношенность школьного автобуса, который подвозит детей на занятия из села Екатеринославка и обратно. 

"Вопросы о равной для всех жителей области доступности услуг образования и здравоохранения имеют первостепенную важность для малых населенных пунктов. То, что копилось иногда годами, далеко не всегда может быть решено оперативно. Особенно приятно, когда имеется возможность быстрого разрешения проблемы: областью уже произведена закупка школьных автобусов, и Красноярская школа получит новый автобус в самое ближайшее время. Безопасность и здоровье детей – превыше всего", – сказал глава региона.

(2025)|Фото: t.me/pool_56

В ходе посещения Кваркенской больницы (филиал ГАУЗ «Ириклинская районная больница») главе региона рассказали, что в 2024 году на территории учреждения сделан ремонт теплотрассы и водопровода, проведены выборочные капитальные ремонты 4 ФАПов, закуплено 2 автомобиля, приобретен рентген для поликлиники. Сейчас больница нуждается в оборудовании для диагностики и операционной, не хватает кадров.

Глава региона дал поручение региональному минздраву включить заявку на оборудование для Кваркенской больницы в программу модернизации первичного звена здравоохранения на 2026 год.

(2025)|Фото: t.me/pool_56

В рамках поездки врио губернатора также ознакомился с работой Адамовского филиала ГАУЗ «Ириклинская районная больница», где также проведен капитальный ремонт. В прошлом году капитально отремонтировано 5 фельдшерско-акушерских пунктов, обновлена теплотрасса к стационару, приобретены 2 автомобиля и медицинское оборудование.

В детской школе искусств в поселке Адамовка, капитальный ремонт в рамках национального проекта «Семья» ведется в настоящее время. Здесь обучаются 112 детей по направлениям музыкальное и хореографическое искусство. На время проведения капитального ремонта учебный процесс для воспитанников школы искусств организован на базе двух учреждений района – средней общеобразовательной школы и Центра развития творчества детей и юношества. Здание школы состоит из двух частей, построенных в начале XX века и в 1965 году. В ходе демонтажных работ выявлено аварийное состояние строительных конструкций части здания, соответственно, здесь потребуется выделение дополнительных средств. 

(2025)|Фото: t.me/pool_56

Евгений Солнцев подчеркнул важность своевременного завершения работ: "Уверен, что все ученики, их родители с нетерпением ждут открытия школы после ремонта, и подвести их нельзя. Поручил министерству культуры до 1 июля подготовить документы для проведения дополнительных работ. Школа искусств обязательно будет отремонтирована".

Теги: евгений солнцев, школа, капремонт, национальный проект, рабочий визит


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