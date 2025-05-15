ФСБ: Шестерым людям вменили попытку вооруженных нападений на образовательные учреждения

Сотрудники федеральной службы безопасности провели в регионах России мероприятия, во время которых предостерегали от распространения идеологии массовых убийств и суицида среди молодежи.

Кроме того, задержаны шесть человек, причастных к подготовке вооруженных нападений на образовательные учреждения в Москве и Тюмени, а также насильственных акций в Кемерово, Ростове-на-Дону и Йошкар-Оле.

Что именно им вменяют, не уточняется, пишет РИА Новости.