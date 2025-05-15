Великобритания и Германия разработают оружие для высокоточных ударов с дальностью 2 тысячи км

Великобритания и Германия совместно разработают новое оружие "дальнего высокоточного удара" с дальностью действия более 2 тыс. км, заявило британское правительство. Проект является частью соглашения, заключенного в прошлом году между странами на фоне военного конфликта на Украине, передает Reuters.

Ожидается, что министр обороны Великобритании Джон Хили и его немецкий коллега Борис Писториус объявят о новом проекте дальнобойного оружия на встрече в Берлине. В сообщении британского правительства говорится, что соглашение позволит двум странам создать значительное количество рабочих мест в оборонной промышленности.

Дополнительных данных о проекте, ТТХ, подробностей о сроках и бюджете в заявлении правительства нет.