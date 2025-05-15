В Калуге торжественно чествовали многодетные семьи

15 мая отмечается Международный день семьи. Накануне праздника во Дворце торжеств руководители города Калуги поздравили многодетных родителей и вручили им подарки.

«Приятно видеть родителей, которые вкладывают душу в воспитание детей, передают им традиции и прививают любовь к родному краю и стране. Такие семьи – настоящий пример для всех нас! Ведь именно в крепкой семье рождаются будущие патриоты, достойные граждане и просто хорошие люди. От всей души поздравляю вас с наступающим Днём семьи! Пусть в ваших домах всегда царят гармония, взаимопонимание и любовь. Крепкого здоровья, благополучия, мира и радости!», – обратился к виновникам торжества Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.

Воспитанники студии современного искусства «Тонус-Арт» подготовили праздничный концерт, имена многодетных матерей и отцов были занесены в Книгу Почёта управления ЗАГС.