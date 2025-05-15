Путин вчера вечером провел совещание по подготовке к переговорам в Стамбуле

Президент РФ Владимир Путин 14 мая вечером провел совещание по подготовке переговоров с Украиной. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Помимо членов российской переговорной группы на совещании присутствовали министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, руководитель Росгвардии Виктор Золотов, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов, а также глава ФСБ Александр Бортников.

Кроме того, в совещании приняли участие все командующие группировками в зоне СВО, передает РИА Новости.

Переговоры с украинской стороной должны пройти сегодня в Стамбуле по инициативе президента России. Путин предложил продлить прерванный три года назад диалог.

В состав российской делегации, согласно распоряжению президента РФ, вошли четыре переговорщика и четыре эксперта. Возглавит делегацию помощник президента России Владимир Мединский. На стамбульских переговорах 2022 года российскую делегацию тоже возглавлял Мединский. Также в нее входил заместитель министра обороны Александр Фомин, который снова включен в состав.

По данным украинских СМИ, в украинской делегации будут Зеленский, глава его офиса Андрей Ермак и ряд чиновников.