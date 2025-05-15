Пермяки отправили "Почтой России" 17 тонн картофеля

Пермяки отправили "Почтой России" 17 тонн отборного картофеля в разные уголки страны, сообщает "КП-Пермь" со ссылкой на "Почту России".

Каждый день в Пермский сортировочный центр Почты России поступает до 200 отправлений с семенами, саженцами и посадочными клубнями. Только за два весенних месяца было отправлено 1364 посылки с картофелем. Для сравнения, в прошлом году за аналогичный период количество таких отправок не превышало 1000.

География доставки охватывает всю страну — от Пермского края до Камчатки и южных регионов России.