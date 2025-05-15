В Перми ДТП встали трамваи

Пермячка устроила ДТП на ул. Уральская - девушка пошла на обгон, мчась по трамвайным рельсам и врезалась в другой автомобиль. В результате трамваи встали на час. В соцсетях люди жаловались, что опоздали на работу, передает корреспондент Накануне.RU.

Видео ДТП опубликовали в соцсетях.

По данным "Пермгорэлектротранса" ДТП произошло в 07.48, водитель трамвая, следуя должностной инструкции, остановил вагон и сообщил о данном факте в центральную диспетчерскую службу. Движение на участке восстановили в 08.54.