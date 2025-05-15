WP: США посоветовали Зеленскому не увиливать от переговоров в Стамбуле даже без Путина

Американские и европейские должностные лица убедили Зеленского не отказываться от переговоров с Россией, если на них не приедет российский президент Владимир Путин. Об этом пишет The Washington Post.

Издание отмечает, что Зеленский планировал вообще запретить своим подчиненным встречаться с российской делегацией. Но спецпредставитель президента США Стив Уиткофф сказал ему, что если он откажется, то поставит себя в дурацкое положение перед всем миром: российская делегация приедет, а украинская - струсит. Если же не явятся россияне, это будет успехом Киева. А вот если приедут обе стороны, это может приблизить урегулирование.

Переговоры должны пройти сегодня в Стамбуле по инициативе президента России, который предложил на днях продлить прерванный три года назад диалог. Президент США Дональд Трамп призвал Украину незамедлительно согласиться. Но Зеленский попытался разыграть шоу, заявив, что он лично приедет в Стамбул, где будет ждать Путина.

В состав российской делегации, согласно распоряжению президента РФ, вошли четыре переговорщика и четыре эксперта. Возглавит делегацию помощник президента России Владимир Мединский. На стамбульских переговорах 2022 года российскую делегацию тоже возглавлял Мединский. Также в нее входил заместитель министра обороны Александр Фомин, который снова включен в состав.

По данным украинских СМИ, в украинской делегации будут Зеленский, глава его офиса Андрей Ермак и ряд чиновников.