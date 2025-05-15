СМИ: Переговоры по Украине в Стамбуле начнутся в 10:00 мск

Начало переговоров по Украине в Стамбуле планируется в 10:00 по местному времени (совпадает с мск). Об этом сообщил ТАСС источник.

По его данным, встреча состоится в закрытом для прессы режиме, в резиденции президента Турции во дворце Долмабахче. Там же российско-украинские переговоры прошли в марте 2022 года.

"Интерфакс" передает, что российская делегация уже прибыла в Стамбул. Борт приземлился в аэропорту Ататюрка ранним утром, сообщили в авиационных службах.

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин утвердил состав делегации России для переговоров с Украиной. Как сообщила пресс-служба Кремля, главой переговорной группы назначен помощник президента Владимир Мединский.