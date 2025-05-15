В США арестовали российскую ученую из Гарварда за контрабанду эмбрионов лягушек

В США арестовали российского ученого, научную сотрудницу Гарвардского университета Ксению Петрову. Девушку задержали в аэропорту Бостона в феврале, все это время она содержалась в иммиграционном центре, сейчас ей предъявлено обвинение в контрабандном ввозе эмбрионов лягушек в США. Ей грозит депортация в Россию, из которой она уехала в 2022 году после начала СВО в связи с антивоенной позицией.

Окружной прокурор штата Массачусетс заявил, что максимальное наказание по статье, предъявленной Петровой, может составлять 20 лет лишения свободы и штраф до $250 тыс. Защита девушки считает незаконным предъявление обвинения спустя три месяца после задержания.

Ранее газета New York Times опубликовала статью Петровой, в которой та рассказывает об отъезде из России после начала СВО и о том, что она обрела "научный рай" в медицинской школе Гарварда в 2023 году. Девушка сообщила, что боится депортации на родину из-за своей политической позиции.

Исследования Петровой связаны с изучением механизма старения клеток. Она считает, что эта отрасль науки может "проложить путь к более здоровой продолжительности жизни и лечению таких заболеваний как рак и болезнь Альцгеймера". Она добавила, что без ее участия исследования ее коллег в Гарварде "зашли в тупик".