Медведев провел заседание на Пермском пороховом заводе

Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 14 мая провел заседание на пороховом заводе в Перми.

"На заседании рабочей группы Военно-промышленной комиссии по контролю за производством востребованных образцов вооружения, военной, спецтехники и средств поражения, состоявшемся в Пермским крае на ФКП "Пермский пороховой завод", обсудили вопросы реализации инвестиционных проектов предприятиями ОПК", — сообщил Медведев на своей странице ВКонтакте.

Ранее стало известно о рабочем визите зампредседателя Совбеза в Пермский край. Как ожидается, помимо Порохового завода, Медведев посетит "Мотовилихинские заводы" и "Машиностроитель". Не исключено также посещение недавно выведенного из банкротства "Завода им. Дзержинского".