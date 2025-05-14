СМИ: Турция не ожидает визита Трампа 15 мая

Власти Турции не ожидают визита президента США Дональда Трампа в страну 15 мая, но не исключают его в ближайшие дни, особенно в случае приезда российского лидера Владимира Путина, передает Bloomberg.

Как сообщили агентству высокопоставленные турецкие чиновники, планирование носит частный характер, турецкая сторона ведет соответствующую подготовку.

Ранее Трамп не исключил возможность встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Турции. Он уточнил, что его плотный график не станет препятствием для встречи "ради спасения жизней".

Напомним, 15 мая в Стамбуле должны возобновиться переговоры России и Украины. Состав делегаций пока не назван.