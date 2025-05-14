В детском саду закрытого свердловского города умер 3-летний ребенок

В ЗАТО Лесной, в детском саду "Яблонька", скончался 3-летний воспитанник. Об этом сообщает Telegram-канал "В Лесном".

По данным канала, трагедия произошла еще 7 мая в результате некоего ЧП. Что именно произошло в дошкольном учреждении, не сообщается. При этом в комментарии к посту читатель написал, что заключение о смерти уже получено и всем участникам процесса известна причина гибели ребенка.

В свою очередь начальник управления образования Лесного Алексей Парамонов отметил, что "по факту несчастного случая проводится расследование".

Накануне.RU также обратилось в пресс-службы областного СКР и минздрава за комментарием, ответы к моменту публикации получены не были.