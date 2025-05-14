Власти Анапы: Число туристов в городе растет, несмотря на ограничения

В майские праздники около 100 тысяч туристов посетили Анапу, несмотря на временные ограничения на морские купания. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации города.

Отмечается, что, несмотря на ограничения, Анапа остается популярным направлением для отдыха.

Как заявила вице-мэр города Олеся Ляшенко, в эти майские праздники каждый седьмой турист, отдохнувший в Краснодарском крае, выбрал Анапу.

"Если говорить о снижении турпотока, то оно незначительное - менее 7% по сравнению с прошлым годом, - сообщила она. - Сейчас на курорте единовременно отдыхают более 30 тысяч гостей, и с каждым днем их количество растет".

Напомним, в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края ограничили доступ к 150 пляжам, пострадавшим от разлива мазута. В апреле Роспотребнадзор принял решение о том, что "пляжные зоны в Анапе и Темрюкском районе не соответствуют нормативам безопасности и не могут быть использованы для организации отдыха".

В майские праздники в Анапе выделили два спецавтомобиля с громкоговорителями для патрулирования береговой линии и предупреждения туристов о временных ограничений. Одна машина объезжала пляжи от Центрального до Витязево, вторая – на береговой линии в станице Благовещенской.

Пока неизвестно, когда пляжи будут полностью очищены от мазута. Работы идут практически круглосуточно уже пятый месяц.