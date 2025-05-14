Страны ОПЕК+ нарастили добычу нефти

Восемь стран ОПЕК+ добывали в апреле на 475 тыс. баррелей/сутки нефти больше целевого уровня, учитывающего план компенсаций ранее допущенного перепроизводства. Суммарный целевой уровень добычи для Алжира, Ирака, Саудовской Аравии, Кувейта, ОАЭ, Казахстана, Омана и России был установлен на уровне 30,332 млн баррелей/сутки.

В нём учтены действующие добровольные сокращения на 1,65 млн баррелей, действующие до конца 2026 г., пишет РИА Новости.

В апреле 2025 г. стало известно, что доходы России от продажи нефти снизились до самого низкого уровня середины 2023 г. На фоне торговой войны между США и Китаем экспорт российского сырья сокращается третью неделю. За четыре недели, предшествовавшие 13 апреля, поставки нефти из всех российских портов упали до 3,13 млн баррелей в день — это самый низкий показатель с февраля. Валовая стоимость поставок сырой нефти сократилась на 6% ($80 млн), до $1,29 млрд в неделю. Это самый низкий показатель с июля 2023 г.

Тренд на снижение цен на нефть могли задать пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом в отношении 185 стран и территорий. Другая причина - решение ОПЕК+ увеличить добычу нефти в более сжатые сроки.