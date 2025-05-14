В Финляндии собрались увеличить предельный возраст резервистов

Власти Финляндии собрались нарастить количество резервистов. Решено сделать это за счёт повышения их предельного возраста.

Правительство Финляндии предложило повысить возрастной ценз для военнослужащих резерва до 65 лет. То есть численность действующего резерва в стране увеличится до 125 тыс. человек, а к 2031 г. – примерно до 1 млн.

Сейчас возрастной ценз у командного состава, который находится в резерве, составляет 50 лет. Для офицеров и унтер-офицеров текущий возраст резервистов – 60 лет, пишет РБК.