79% россиян считают себя верующими людьми

В России 79% граждан считают себя верующими людьми, это данные опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

67% респондентов отнесли себя к православию. В возрастной категории 46-60 лет доля приверженцев этой религии составляет 74%.

К исламу себя относят 8% граждан, в возрастной категории 18-30 лет эта доля увеличивается до 12%. Еще по 2% относят себя к католической, протестантской и униатской церквям. 2% заявили о принадлежности к другим религиям.

Атеистами считают себя 19% россиян, среди молодёжи до 30 лет эта доля составляет 29%.

Оставшиеся 4% респондентов затрудняются назвать определенную религиозную конфессию, к которой могли бы себя отнести, отмечают социологи.