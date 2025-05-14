79% россиян считают себя верующими людьми
В России 79% граждан считают себя верующими людьми, это данные опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).
67% респондентов отнесли себя к православию. В возрастной категории 46-60 лет доля приверженцев этой религии составляет 74%.
К исламу себя относят 8% граждан, в возрастной категории 18-30 лет эта доля увеличивается до 12%. Еще по 2% относят себя к католической, протестантской и униатской церквям. 2% заявили о принадлежности к другим религиям.
Атеистами считают себя 19% россиян, среди молодёжи до 30 лет эта доля составляет 29%.
Оставшиеся 4% респондентов затрудняются назвать определенную религиозную конфессию, к которой могли бы себя отнести, отмечают социологи.