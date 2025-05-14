В Ростовской области задержан начальник управления по делам миграции

Задержан начальник управления по делам миграции ГУМВД РФ по Ростовской области Александр Мельников и и его заместитель. Они подозреваются в превышении полномочий, возбуждено уголовное дело, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

По данным следствия, фигуранты, зная об отсутствии у 18 мигрантов сертификатов о владении русским языком, дали указания подчиненным не аннулировать ранее выданные им разрешения на работу.

По месту жительства Мельникова и его заместителя прошли обыски.

В апреле в Пензенской области высокопоставленному силовику и его подчиненному вменили получение взяток. По версии следствия, начальник управления областного УМВД по вопросам миграции и его подчиненный – начальник отдела иммиграционного контроля получали взятки от предпринимателя. За это они должны были помогать бизнесмену в работе. В частности, информировать о предстоящих проверках законности работы на стройплощадках мигрантов.