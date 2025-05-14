На Урале рецидивист убил и закопал женщину, чтобы похитить деньги с ее счета

На Среднем Урале силовики задержали рецидивиста, обвиняемого в убийстве женщины. Он сделал это, чтобы похитить ее деньги.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, все случилось днем 8 мая в Ачитском районе. Уралец убил местную жительницу, с которой он познакомился незадолго до этого. После мужчина закопал тело в земле и уехал на своем автомобиле к себе домой в Артинский район.

О безвестном исчезновении женщины в правоохранительные органы сообщили родственники, которые были обеспокоены ее отсутствием в течение нескольких дней. После этого силовики и вышли на след преступника. Он не стал отпираться и во всем сознался, после чего тело было найдено.

"По установленным на данный момент сведениям, мотивом совершения убийства стало намерение обвиняемого похитить у потерпевшей денежные средства, находящиеся на ее банковском счете", - уточнили в СК.

Как рассказал руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых, ранее фигурант уже был судим за совершение убийства. В местах лишения свободы он провел 10 лет.

"К данному особо тяжкому преступлению гражданин тщательно подготовился, прихватив с собой на встречу с женщиной не только орудие преступления, но и перчатки, а также лопаты для сокрытия тела. Однако в своих расчетах уйти от ответственности он просчитался, благодаря грамотной работе оперативников и наших коллег из регионального СК России", - отметил полковник Горелых.

Решается вопрос о заключении задержанного под стражу. Как добавили в СК, ему грозит пожизненное лишение свободы.