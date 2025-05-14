В Тюмени почтили память узников концлагерей

Память узников фашистских концлагерей почтили в Тюмени, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Патриотическая акция состоялась сегодня у мемориала "Памяти узников фашистских концлагерей". Участниками мероприятия стали тюменские школьники, представители органов власти и ветеранских общественных организаций Тюменской области.

Председатель комитета по делам национальностей Тюменской области Роман Рзаев отметил, что такие даты из года в год напоминают людям, особенно молодому поколению, историю, не давая забыть о том, как все было на самом деле.

"Надеюсь, ребята, которые сегодня присутствуют здесь, в будущем снимут про это фильмы и расскажут об этих событиях уже следующим поколениям", - прокомментировал Роман Рзаев.

Отметим, что на сегодняшний день в Тюменской области проживают 56 бывших узников из мест принудительного содержания.

Международный день освобождения узников фашистских концлагерей отмечается 11 апреля в связи с восстанием в концентрационном лагере Бухенвальд в 1945 году.

Однако в Тюмени в этом году традиционную мемориальную церемонию на Площади Памяти перенесли из-за реконструкции, проходившей на территории площади Памяти к 80-летию Великой Победы.