На Запорожье первая компания получила кредит в 100 миллионов

В Запорожской области первая организация, ООО "ПКФ "Мелитопольская черешня", получила кредит в 100 млн руб. при поручительстве ВЭБ.РФ. Он пойдёт на обустройство 50 га сада.

Об этом сообщила главный управляющий партнер по городскому развитию ВЭБ.РФ Ирина Макиева в ходе "Дней группы институтов развития ВЭБ.РФ и партнеров в Запорожской области".

Дни группы институтов развития российской государственной корпорации ВЭБ.РФ и партнеров в Запорожской области состоялись в Мелитополе и Бердянске, пишет ТАСС.