Ушаков сообщил, какие вопросы обсудит делегация РФ в Стамбуле

Состав делегации РФ в Стамбуле будет определен, исходя из круга обсуждаемых на переговорах вопросов, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

"Делегация - она будет обсуждать и политические, и, я бы сказал, мириаду технических вопросов", - сказал представитель Кремля журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

"Так что, исходя из этого, и будет определен состав", - заключил Ушаков.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российская делегация готовится к переговорам с украинской в Стамбуле завтра, 15 мая. Он добавил, что о составе российской делегации будет объявлено, когда сочтет нужным президент.

В СМИ появлялась информация, что в состав делегации могут войти Ушаков и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.