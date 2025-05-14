В посёлке Сибиряк Тобольского района открылся фельдшерско-акушерский пункт

В посёлке Сибиряк Тобольского района открылся фельдшерско-акушерский пункт. Об открытии нового ФАПа сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале, передает корреспондент Накануне.RU.

Новое здание – тёплое, светлое, энергоэффективное, оснащено всем необходимым, есть приёмный кабинет и процедурная. Созданы комфортные условия для работы медиков, приёма взрослых и детей. Фельдшерско-акушерский пункт построили в рамках реализации федеральной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".

"Поздравляю местных жителей с этим событием!", - обратился к жителям поселка губернатор Моор. Глава региона подчеркнул, что работа по созданию комфортных условий для оказания качественной и доступной медицинской помощи будет продолжена.

С начала этого года в Тюменской области уже открыли три новых ФАПа – два в Тобольском районе и один в Нижнетавдинском. Также после капитального ремонта открыла двери поликлиника в селе Упорово.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что в 2025 году в регионе планируется установить 19 ФАПов, завершить строительство поликлиники в посёлке Богандинском Тюменского района, установить четыре врачебные амбулатории и две модульные поликлиники. В планах также ремонт 13 медицинских объектов.