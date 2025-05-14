Минпромторг попытался ответить Трутневу про самолет "Байкал"

Минпромторг России, ответственный за появление базового самолета для малой авиации, попытался ответить вице-премьеру Юрию Трутневу по поводу проекта "Байкал", но, кажется, так и не смог сказать ничего вразумительного. Да и что тут скажешь – все уже разъяснил Трутнев: проект "зашел в тупик".

В Минпромторге утверждают, что "работа над созданием легкого многоцелевого самолета ЛМС-901 "Байкал" с отечественным двигателем продолжается с учетом ранее полученных замечаний".

Напомним, самолет получился в три раза дороже, чем заказывали перевозчики (и его за такие деньги никто не купит), да еще и с проблемами по части безопасности и устойчивости полета.

Несмотря на это, в начале апреля Минпромторг выделил по контракту более 10 млрд руб. УЗГА – разработчику "Байкала" – на продолжение работ. Ни о каких конкретных сроках поставок речи не идет. Просто будут "изготовлены новые и доработаны существующие опытные образцы двигателя ВК-800СМ, воздушного винта АВ-901 и самолета ЛМС-901 (Байкал), проведены сертификационные работы, подготовлена документация с целью получения сертификатов типа, а также одобрений главного изменения по расширению области их применения", передает "Интерфакс".