Дело об убийстве 11-летней девочки в Нижнем Тагиле ушло в суд

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении жителя Нижнего Тагила, обвиняемого в изнасиловании женщины с психическим расстройством, а также сексуальном надругательстве и убийстве 11-летней девочки. Об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.

По версии следствия, 5 августа 2024 года мужчина 1984 г.р., будучи пьяным, уговорил потерпевшую с психическим расстройством, о котором был осведомлен, прийти к нему в комнату, где изнасиловал. Далее он в течении 4 часов незаконно удерживал женщину, не выпуская из комнаты.

Уже 30 августа того же года примерно с 22.10 до 23.00, будучи снова пьяным, он обманом заманил к себе в комнату 11-летнюю девочку, которая проживала по соседству в том же доме. В дальнейшем он совершил в отношении нее преступление против половой неприкосновенности. Затем, чтобы скрыть преступление, обвиняемый привел ребенка в подвал этого же дома, зная, что тот находится в аварийном состоянии из-за отсутствия лестничного марша и полноценного освещения. Мужчина столкнул малолетнюю в открытый проход подвала, спрыгнул вслед за ней и задушил.

Смерть девочки наступила через короткий промежуток времени на месте происшествия в результате механической асфиксии.

Уголовное дело будет направлено в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу.