СК: ВСУ убили 24 мирных жителя села Русское Поречное

Следователи установили 24 факта убийства мирных жителей села Русское Поречное в Курской области, сообщает Следственный комитет РФ.

По данным ведомства, в ходе осмотра жилого сектора Русского Поречного и поселка Мирного Суджанского района Курской области обнаружены части тел двух мирных жителей. Установлено, что не позднее января 2025 года украинские военнослужащие применили к ним пытки и истязания, а затем совершили их убийство. На телах обнаружены огнестрельные ранения.

"Всего на данный момент установлено 24 факта убийства мирных жителей села Русского Поречного", - сообщили в СК. Устанавливаются причастные к этим преступлениям.

В январе сообщалось, что в подвалах домов в селе Русское Поречное в Суджанском районе Курской области нашли тела людей, замученных солдатами ВСУ. Украинские нацисты пытали стариков, которые не успели эвакуироваться из поселка. Им связали руки, загнали их в подвал и закинули туда несколько гранат. У пожилых людей не было шансов выжить. Отмечалось, что все жертвы - гражданские.

В августе 2024 года местные жители рассказывали, что украинские военные специально расстреливали дома, в том числе из танков.