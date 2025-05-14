Все ЗАГСы Свердловской области подключены к интернету

В преддверии летнего сезона свадебных торжеств «Ростелеком» завершил масштабный проект по оснащению 60 отделов ЗАГС Свердловской области современными цифровыми решениями на основе волоконно-оптических технологий. Учреждения в более чем 30 городах, включая Березовский, Верхнюю Пышму, Екатеринбург, Каменск-Уральский, Первоуральск, Полевской, Ревду, Реж и Серов, перешли на интернет «Ростелекома».

Таким образом, ЗАГСы продолжат поддерживать стабильность рабочих процессов по предоставлению услуг населению. В 2024 году Свердловская область вышла в лидеры по числу зарегистрированных браков – более 29 000 пар решили соединить свои судьбы.

Дмитрий Лукошков, директор Екатеринбургского филиала компании «Ростелеком» пояснил: «Цифровые технологии – неотъемлемая часть всех сфер современной жизни, и государственные услуги – не исключение. Переход отделений ЗАГС региона на интернет “Ростелекома” – это важный шаг к повышению качества обслуживания людей. Отмечу, что в 2024 году компания обеспечила высокоскоростной связью более 1 600 социальных учреждений Свердловской области, включая спортивные, медицинские и культурные центры, общежития, детские сады и общеобразовательные школы. В 2025 году работа в этом направлении активно продолжается».

Благодаря оптоволоконной сети свердловские ЗАГСы смогут воспользоваться и другими услугами «Ростелекома». Например, при необходимости учреждения можно подключить к виртуальной телефонии, оснастить видеонаблюдением, интерактивным телевидением, а также системой безопасного доступа с аналитикой посещаемости и иными цифровыми решениями. Специалисты провайдера готовы обеспечивать круглосуточную техническую поддержку и быстро реагировать на запросы.