14 Мая 2025
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Общество Челябинская область
Фото: t.me/poolN74

Алексей Текслер: Необходимо предложить идеи развития креативной инфраструктуры в малых городах нашей страны

Сегодня в рамках деловой программы II форума «Российская креативная неделя – Урал» в Челябинске состоялась форсайт-сессия, посвященная теме пространственного развития городов. Сессия стала оживленной дискуссией и обменом экспертными мнениями.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер, приветствуя участников рабочего диалога, подчеркнул: «Убежден, что развитие городской среды – это ключевой фактор успеха любого региона, любого города. Сейчас люди, особенно молодежь, воспринимают город как креативное пространство. Многие молодые люди, с которыми я общаюсь, когда мы говорим о том, что нужно сделать, чтобы территория была успешной, чтобы они остались здесь учиться, жить, – тему развития городских пространств определяют, как основную».

(2025)|Фото: t.me/poolN74

Модератор сессии, директор Центра геодемографии и пространственного развития МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Панин предложил участникам дискуссии поговорить о том, как можно применить креативные индустрии в части развития городских пространств страны.

Заместитель начальника Управления Президента РФ по общественным проектам Александр Журавский обратил внимание на важность традиционных ценностей в развитии российских городов.

(2025)|Фото: t.me/poolN74

«Президент чётко сформулировал в 309-м Указе национальные цели развития. Все они базируются на традиционных духовно-нравственных ценностях. Сейчас у городов, которые сложились на Урале, появляется помимо индустриального уклада новый креативный функционал. Благодаря решениям Президента, неравнодушным губернаторам, можно очень быстро пройти путь от дискуссии до управленческого решения, чтобы креативные индустрии давали больший вклад в экономику, чтобы люди не уезжали», - считает Александр Журавский.

Президент АНО «Креативная экономика» Марина Монгуш сделала акцент в своем выступлении на социальной составляющей креативных индустрий: «Креативные индустрии – это два эффекта: экономический и социальный. Социальный эффект – это, если люди остаются в малом городе. Развитая инфраструктура и креативные люди - это сегодня таблетка выживания любого населённого пункта и способность его конкурировать за человеческий капитал».

(2025)|Фото: t.me/poolN74

Обмен мнениями и информацией о наработанных практиках в ходе форсайт-сесии был представлен экспертами из всех уголков страны.

Так, управляющий партнер «Новая Земля» Григорий Соломин рассказал об опыте разработки и реализации мастер-плана для Мурманска – первого мастер-плана опорного арктического города, презентованного Президенту РФ.

(2025)|Фото: t.me/poolN74

В практической части форсайт-сессии эксперты- участники форума «Российская креативная неделя – Урал» обсуждали различные аспекты развития современной городской среды.

(2025)|Фото: t.me/poolN74

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер, подводя предварительные итоги сессии, особо отметил: «Очень важная тема: потенциал малых городов с точки зрения креативных индустрий, в целом развития креативной экономики, ещё не раскрыт. Значительная доля креативных индустрий не связана с тем, что нужно жить обязательно в большом городе. Необходимо предложить идеи для развития креативной инфраструктуры именно в малых городах, потому что у нас огромная страна. Молодёжь должна оставаться, в том числе, и в малых городах, или после обучения возвращаться туда. Но для этого в малых городах должно быть интересно. А развитие креативной инфраструктуры в этой части может сыграть большую роль».

Стоит подчеркнуть, что как один из значимых результатов содержательных экспертных дискуссий в рамках форума ожидается создание карты развития уральских городов с акцентом на интеграцию индустриального наследия в современную городскую среду.

Теги: алексей текслер, форсайт-сессия, креативные индустрии, малые города


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