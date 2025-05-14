Российская делегация будет ждать украинскую делегацию в Стамбуле 15 мая

Российская делегация готовится к переговорам с украинской в Стамбуле завтра, 15 мая, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Могу еще раз подтвердить, что все сказанное президентом в заявлении 11 мая, в ночном заявлении, все сохраняет свою актуальность. Действительно, российская делегация будет ждать украинскую делегацию в Стамбуле 15 мая в четверг, то есть завтра", - сказал представитель Кремля.

Он добавил, что о составе российской делегации будет объявлено, когда сочтет нужным президент: "В этом плане ничего не поменялось. Мы это сделаем, когда получим соответствующие указания от президента. Пока таких указаний не было".