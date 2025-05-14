Участники "Майской прогулки" смогут отправить эксклюзивные открытки из Екатеринбурга

Участники "Майской прогулки" смогут бесплатно отправить эксклюзивные открытки из Екатеринбурга в любую точку РФ. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе уральской Почты России.

Прогулка проводится ежегодно в третье воскресенье мая. В нынешнем году она состоится 18 мая. Специально к мероприятию организаторы подготовили 5 тысяч открыток с символикой "Майской прогулки". Их можно будет бесплатно получить на стойке Почты России, подписать и опустить в почтовый ящик непосредственно в пункте посткроссинга.

Он будет работать с 12:00 на финише всех маршрутов "Майской прогулки" – на стадионе УрФУ по адресу: ул. С. Набойченко, 4. В прошлом году участники прогулки отправили более тысячи открыток после завершения выбранных маршрутов.

Напомним, ранее организаторы раскрыли подробности маршрутов "Майской прогулки" в Екатеринбурге.