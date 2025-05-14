14 Мая 2025
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Общество Вологодская область
Фото: vologda-oblast.ru

Георгий Филимонов рассказал, как вологжане участвуют в выборе общественных пространств для благоустройства в 2026 году 

Жители Вологодской области имеют возможность реально повлиять на формирование облика своих сел и городов, приняв участие во Всероссийском голосовании федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

«Именно жители решают, какие парки, скверы нуждаются в обновлении. Такой подход работает и приносит реальные результаты. Только в Вологодской области благодаря проекту уже благоустроены сотни территорий: от прогулочных зон до набережных, от детских площадок до современных общественных пространств», - сказал Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Георгий Филимонов(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства будет проходить до 12 июня на сайте: za.gorodsreda.ru. Принять участие в нем может любой житель старше 14 лет. 

В этом году свои объекты на голосование вынесли 9 муниципальных образований Вологодчины. Всего на выбор жителям предлагается 42 общественные территории в Вологде, Череповце, Соколе, Великом Устюге, Белозерске, Вытегре, Кириллове, Тотьме и Устюжне. 

Вологодская область присоединилась к реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» еще в 2017 году. С того момента в муниципалитетах региона благоустроили 1 318 дворов и 345 общественных территорий, а также реализовали 14 проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Вологда на карте(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

С 2025 года проект «Формирование комфортной городской среды» является частью нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни», который был инициирован Президентом.

Теги: георгий филимонов, общественные пространства, голосование, общественные пространства


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