Лидера движения общественных наблюдателей Мельконьянца приговорили к пяти годам колонии

Сопредседателя движения "Голос" (внесено в реестр иноагентов Минюста РФ) Григория Мельконьянца приговорили к пяти годам колонии. Обвинение запрашивало для лидера общественных наблюдателей за выборами шесть лет лишения свободы и запрет заниматься общественно-политической деятельностью на десять лет.

Мельконьянцу вменяли организацию деятельности нежелательной организации.

Общественный активист не признал вину. Он заявил, что его движение не является структурным подразделением "Европейской сети организаций по наблюдению за выборами", признанной в РФ нежелательной организацией.