Свердловское МЧС опубликовало штормовое предупреждение на 15 мая

В Свердловской области 15 мая ожидаются сильный дождь и порывы ветра до 17 м/с. Спасатели просят уральцев быть бдительными.

Рекомендуется отказаться от выездов на природу, пикников, походов и других мероприятий на открытом воздухе. Владельцы частных домов должны проверить состояние ливневой канализации и обеспечить беспрепятственный сток дождевой воды.

Автомобилистов просят избегать подтопленных участков дорог, а при ухудшении условий рекомендуется плавно перестроиться на обочину, включить аварийную сигнализацию и оставаться в автомобиле до улучшения видимости. Если же вода быстро поднимается, необходимо немедленно покинуть транспорт и переместиться на возвышенность.

Пешеходам же нужно помнить, что, укрываясь от непогоды рядом со зданиями, есть риск падения предметов и плохо закрепленных конструкций. Машины также не рекомендуется парковать рядом с деревьями и рекламными конструкциями.

Особое внимание нужно уделить правилам пожарной безопасности, так как из-за сильного ветра увеличивается риск возникновения пожаров.

В случае чрезвычайной ситуации следует звонить на номер 112.