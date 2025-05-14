Бастрыкин вмешался в ситуацию с избиением подростков в Сургуте

Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании уголовного дела по факту хулиганских действий в отношении несовершеннолетних в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Группа молодых людей, в числе которых были несовершеннолетние, избила трех подростков. Свои действия они снимали на видео. По данному факту следственными органами СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ.

Глава СК России поручил руководителю следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре Михаилу Мокшину доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.